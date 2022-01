„PANE END USKMATU MOODI RIIDESSE.“ Naisterroriste välja treeninud viie lapse ema unistas verisest rünnakust 

Võib ju mõelda, et kuidas saab ühel naisel sedasorti organisatsioonis olla nii tähtis positsioon. „Hoolimata sellest, et väliselt on neil sarnased džihadistlikud jooned, ei piiranud ISIS erinevalt Al Qaedast naisi pea üldse osalemast ka tähtsamates rollides. Selliseid naisi, kes täidavad sarnaseid ülesandeid nagu Fluke-Ekren, oli palju,“ sõnas ABC Newsile Javed Ali, kes töötas kunagi terrorivastase võitluse osakonna juhina USA Riikliku Julgeoleku Nõukogus. ISISe haarde ulatust ilmestab tema sõnul see, kui paljud ameeriklased ja naised terroristidega liitusid.