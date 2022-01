Aleksei Morgunov | Kas Eesti sprei kaitseb omikroni eest? 

Mitmel pool on ilmunud artiklid, et uuendatud versioon ninaspreist BioBlock neutraliseerib koroonaviiruse delta- ning omikrontüve. Minu käest on juba paar inimest apteegis küsinud selle uue sprei kohta. Probleem on selles, et selle sprei staatuses ega kliinilistes uuringutes pole käesoleva aastaga midagi muutunud. BioBlocki tõhususe kohta on varem küsinud ERRi saade Insight, ajakirjas Delfi Forte ilmus kriitiline artikkel ning ka mina olen avaldanud loo Õhtulehes.