Viljar Voog | Eputaja, kanna maski! 

Iga päev viiakse seal olümpiakülast inimesi koroonahaigete hotelli – kahjuks on see saatus tabanud juba ka kahte eestlast. Piisab vaid sellest, et sportlane istub lennukis kahe rea kaugusel hiljem positiivse testi andjast ja juba on ta lähikontaktne, mis teeb karjääri ehk tähtsaimal võistlusel osalemise kordades keerulisemaks – ise haigestudes üldse võimatuks. Pole imestada, et närvid on pingul.