Politsei pidas kinni kaks poevargustes kahtlustatavat 

Rakvere politseijaoskonna juhi Katrin Satsi sõnul sai politsei viimasel paaril nädalal mitu teadet sissemurdmistest kauplustesse Ida- Virumaal, Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal. „Nende varguste käekiri oli üsna sarnane, mis andis põhjuse arvata, et sissemurdmised on omavahel seotud ja süsteemsed. Politseinikud kogusid aktiivselt infot ning üsna pea õnnestus välja selgitada, et sissemurdmistega võivad olla seotud kaks Leedu kodanikku, keda pidasime 27. jaanuaril kinni,“ sõnas Satsi.

Ringkonnaprokurör Anu Toluk nentis, et vargad tundsid huvi eeskätt alkoholi, tubakatoodete ning sularaha vastu. „Vargad murdsid poodidesse sisse ajal kui poed olid suletud ning eeskätt oli pööratud nende tähelepanu sularaha ning selliste kaupade vastu, mille turustamine on suhteliselt lihtne. Oleme ka varasemalt näinud, et poodidest varastatakse justnimelt alkoholi ning tubakatooteid, mistõttu paneme kõigile südamele, et tasuks vältida sellise kauba eraisikutelt soodsalt ostmist – seda tehes võib ostja tahtmatult toetada kuritegevust. Edasise menetluse käigus kontrollime muuhulgas ka seda, kas kahtlustatavaid võib olla alust siduda teiste piirkonnas toime pandud vargustega. Tänaseks kogutud tõendite järgi pidas kohus põhjendatud meestele esitatud kahtlustuse viies kuriteoepisoodis ning rahuldas prokuratuuri taotluse nad vahistada.“