Minister Kiik: piirangud võiks järk-järgult kaotada veebruari jooksul

Kiige sõnul on koroonaviiruse tõttu haiglasse sattunute osakaal viimastel nädalatel stabiliseerunud ning nii viiruse tõttu ravi vajavate inimeste arv kui ka intensiivravi vajajate hulk on kolm korda madalam kui möödunud kevadel nakatumiste tipu ajal.

„Sellest tulenevalt on meie positsioon, et on aeg liikuda piirangute leevendamisega edasi ning aus ja õiglane oleks järk-järgult avada erinevad vabaajategevused ja meelelahutus neile, kes mistahes põhjusel on jäänud seni vaktsineerimata, või kel on esmasest vaktsiinist üheksa kuud möödas, aga pole tõhustusdoosi veel teinud," ütles Kiik ERRile.

„Minu isiklik seisukoht on, et veebruarikuu jooksul meil on võimalik järk-järgult kõik kehtivad piirangud kaotada,“ sõnas ta.

Avalikus ruumis maskide kandmisega on ministri hinnangul aga mõistlik jätkata, küsimus on vaid selles, kas see peaks olema kohustus või soovitus.

Pühapäeval teatas Keskerakond, et teeb ettepaneku kaotada alates 7. veebruarist Covid-tõendi nõue, mis ei täida enam oma eesmärki, ning liikuda edasi kõigi piirangute leevendamisega.