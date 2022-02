KES KARDAB TULEMUSI?! Miks jäi ära audit metsastatistikale, mida järavad kahtluseussid? 

Miks lasti põhja plaan auditeerida riiklikku metsastatistikat, mis keskkonnaaktivistide kahtlustuste järgi näitab aiateibaid? Sellele toetudes langetab ju riik tähtsaid otsuseid, näiteks kuipalju tohib metsi raiuda. „Kui me küsisime, siis mina ka ei saanud aru, kes sellest kaotaks. Ainuke selgitus on see, et sealt tuleks välja mingi suur jama. Ma ei suuda muud selgitust välja mõelda,“ rääkis riigikontrolli auditijuht Airi Andresson, kuidas nad mullu said teada, et auditit ei tulegi.