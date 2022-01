RIIKLIK NALJANUMBER?! Käpuli surutud ettevõtjad siunavad hambutuid energiahüvitisi: „Niimoodi mökutades pole varsti kedagi aidata!“ ja „Olukord on masendav!“

ENERGIAŠOKK! Ettevõtjad leiavad, et valitsuse meetmed pole sugugi piisavad, et energia meeletute hindadega toime tulla.

Luunja kurgi tootja ütleb – küll läbi lillede –, et kodumaine kurk läheb kallimaks. „Energiahinna kallinemine on siiski kordades-kordades suurem, kui see abi, mis võrgutasude pealt tuleb,“ lausub tootja Raivo Külasepp. Riiklikele toetustele jätkub teistelgi ettevõtjatel vaid kriitikat ning hurraahüüdeid ei kostu kusagilt.