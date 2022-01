Romantiline sõbrapäev V Spaahotellis: hellitavad hoolitsused, mõnus spaa, hõrgud toidud ning kõige kallima seltskond 

Kõige parem on üksteisele keskenduda siis, kui mitte miski teid ei sega. Lapsed ei nuta, nõudes jäägitut tähelepanu. Kass ei kriibi teie toa ukse taga, soovides ka voodisse kaissu pugeda. Prügiämber ei tuleta meelde, et teda on vaja välja viia või peas ei tiksu mõte, et põrandat peaks lähiajal pesemist. Niisiis on eriliste elamuste kogemiseks mõistlik minna kodust välja. Tartus asuva V Spaahotelli valikust leiab mitmeid spaapakette, mis rahuldab ka kõige suurema romantiku soovid – just see on suurepärane koht, kuhu kallimaga sõbrapäeval puhkama suunduda ning vaid teineteisele keskenduda!