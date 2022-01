Valikut polnud: Itaalia presidendiks sai taas Mattarella 

Kindlaks võitjaks ennustatud peaminister Mario Draghi ei kogunud piisavalt hääli, sest paljud poliitikud polnud nõus, et ta oma kohalt lahkuks, mis tähendaks vaevaga mitmest parteist moodustatud valitsuse laialiminekut ning sügavat poliitilist kriisi praegu majandushädade ning koroonapandeemia all vaevlevas riigis, kellele suutis Euroopa Liidult piisava toetusraha välja kaubelda just Draghi.