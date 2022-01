Valge Maja noomis Ukraina juhte 

„Me mõistame, millise surve all on praegu president Volodõmõr Zelenskõi, kuid ometi ühe käega sõjaohtu pisendades küsib ta teise käega meilt sadu miljoneid just sellise ohu tõrjumiseks. Meie arvates tuleks ausalt tunnistada, et selline oht on suur,“ ütles Valge Maja esindaja ning soovis, et Ukraina lähtuks oma tegevuses USA luureorganisatsioonide teadetest.