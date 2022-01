Mart Kalm: „Saatsime haridusministri valitsusse seisma kõrghariduse eest.“ 

HÄBIASI: Eesti kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ütleb, et ülikoolide rahastamine on ajast lootusetult maha jäänud. Foto: Tiina Kõrtsini

„Me ei andnud haridusministrile korvi, vaid me saatsime haridusministri valitsusse seisma kõrghariduse eest. Kõrgharidus on niivõrd pikalt kuival olnud, et meie niimoodi enam edasi töötada ei saa. Seitsme aasta jooksul on palgad ja SKT pööraselt kasvanud, siis ülikoolide sissetulekud ei ole kasvanud. Olukorras, kus mitte minister ei ole nurka aetud, vaid ülikoolid on nurka aetud, ei jäänud meil muud üle, kui selle survevõttega välja tulla,“ põhjendab Eesti kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, miks kuue avalik-õigusliku ülikooli rektorid ei allkirjastanud halduslepinguid riigiga.