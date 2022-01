Juhtkiri | Tormist tasub õppust võtta 

Vahepealsed suhtelised lumevaesed ja suuremate tormideta talved on meie tähelepanu küll uinutanud, kuid loodus tuletas äsjase tormiga jälle meelde, et raskemateks ilmaoludeks tuleb pidevalt valmis olla. Kui mõõdupuuks võtta inimohvrid, siis oleme muu maailmaga võrreldes seni kergelt pääsenud. Praeguse elektrikriisi ja hinnarekordite taustal peab aga küsima, miks on meie varustuskindlus sedavõrd madal, kui veidigi tugevama tuulega kaob elekter tuhandetelt tarbijatelt, äsjase tormi tipphetkel 16 tuhandest majapidamisest. Jüri Mõisa definitsiooni järgi pole kriis see, kui elekter on kallis, vaid see, kui elektrit ei ole. Kuidas mõjutab puuduv elekter maaettevõtlust ja propageeritud kodukontoreis töötamist? Ja mis peamine – mida ja kas üldse on olukorra parandamiseks ette võetud?