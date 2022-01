Keskerakond tahab kaotada Covid tõendi: ühiskond peab taas avanema

„Viiruse leviku ja haigestumise ärahoidmiseks vajalike piirangute seadmisel on lähtutud selle hetke vajadustest, võimalustest ja teadmistest. Oleme hoidnud ühiskonda nii avatuna, kui see on olnud võimalik, mis võrreldes mitmete riikidega on ka tänu inimeste pingutustele ja vastutustundlikkusele õnnestunud. Siiski on kehtestatud meetmed lisaks viiruse leviku tõkestamisele mõjunud paraku negatiivselt mitte ainult majandusele ja kultuurielule, vaid ka ühiskonna terviklikkusele, omavahelisele läbisaamisele ning nii eakamate kui ka noorte vaimsele tervisele,“ kirjutab Keskerakond ja leiab, et piiranguid ei tohi hoida päevagi kauem, kui see on vajalik.