Põhja-Korea tegi võimsa raketikatsetuse 

Raketikatsetuse on hukka mõistnud nii Jaapan, Lõuna-Korea kui ka USA. Selle aasta algusest on tegemist juba seitsmenda katsetusega, kuigi USA on on Põhja-Koreal keelanud ära kõik ballistilised- ja tuumarelvakatsetused. Põhja-Korea aga ignoreerib seda keeldu regulaarselt.