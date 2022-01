TORMIBLOGI | Tugev tuul ja lumesadu on muutnud liiklusolud keeruliseks, lennujaama töö on häiritud, 10 000 majapidamist elektrita

Sõidutingimused on liikluses muutunud tugeva saju ja tuisu tõttu väga halvaks. Teedel on halb nähtavus ja libedus. Tugev tuul ja lumesadu häirib lennuliiklust. Pühapäeva hommikuks on oodata kokku 10-20 cm lund ja lörtsi. Hetkel on ligi 10 000 majapidamist ilma elektrita.