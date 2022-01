TORMIBLOGI | Tugev tuul ja lumesadu muutis laupäeval liiklusolud keeruliseks. Lennujaama töö oli häiritud ja tuhanded majapidamised jäid elektrita

Harjumaalt Sausti külast tuli teade, et lumes on kinni 11 autot. Kell 22.30 teatati, et Raplamaal Kernu-Kohila teel on teel lumes kinni 10 sõidukit. Sarnaseid teateid on tulnud üle Eesti. Lisaks on teateid teelt välja sõitnud autodest, kuid õnneks inimesed viga ei ole saanud. Näiteks Kose vallast tuli kella 21.50 ajal teade, et auto sõitis teelt välja ja sõidukiga inimesed enam lumest välja ei saa, kuid auto kütus on lõppemas.