Raadikut opereerinud haiglale antakse hävitavaid hinnanguid. „Nad on kelmid!“, „See on turistilõks!“

Kuidas on võimalik, et Mehhiko haigla küsib Eesti kindlustusfirmalt Tõnu Raadikule tehtud südameoperatsiooni eest enam kui poolt miljonit eurot? Ilmneb, et kõnealust Mehhiko haiglat nimetatakse turistilõksuks, kus küsitaksegi absurdseid summasid!