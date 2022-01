Ukraina president: Venemaa rünnaku oht on liialdatud, sellega külvatakse asjatult paanikat 

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi rääkis reedel antud intervjuus, et Ukraina on Venemaa agressiooniga elama õppinud ning ülejäänud maailm ei peaks olema paanikas, et homme algab sõda. USA on valmis aga kõige hullemaks ning saadab lähiajal Ida-Euroopasse USA sõdureid.