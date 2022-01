POLITSEI HOIATAB: levimas on uus SMS-petuskeem 

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt (pildil) selgitab, et igasugu õngitsuskirju ja õngitussõnumeid saadetakse kogu aeg ja üha aktiivsemalt. See on murekohaks ka meie naaberriikides. „Viimasel ajal oleme saanud umbes nelikümmend teadet inimestelt, kellele on tulnud sõnum, et konto on blokeeritud või veebipood on makse tagastanud,“ kirjeldab Kelt. Näiteks sellise sisuga SMS (kirjapilt muutmata): „SEB:Teie konto on blokeeritud. kulasta siia [link] blokeeringu tuhistamiseks voi sulgeme selle“