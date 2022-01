Juhtkiri | Millal algab sõda? 

„Venemaa testib meie – demokraatlike riikide, Euroopa Liidu ja NATO – ühtsust. Praegune Venemaa tegevus ei määra mitte ainult Ukraina tulevikku, vaid nõuab sisuliselt Baltimaade väljaarvamist NATO-st,“ märkis peaminister Kaja Kallas. „Kreml mõistab tugevust ja seda saame näidata, kui oleme liitlastena ühehäälsed, kindlad oma põhimõtetele ja seisame jõuliselt väärtuste eest.“ USA kindel seisukoht on, et Venemaa nõudmine, et Ukraina ei tohi NATO liikmeks saada, pole vastuvõetav. Kuigi Hiina on jäänud Ukrainaga seonduvates küsimustes oma võimaliku toetuse puhul Venemaale napisõnaliseks, siis Pekingi olümpia eel paluti USAl säilitada rahu ning hoiduda pingeid õhutavatest tegudest. Keegi ei taha suurt uut sõda.

Samal teemal Juhtkiri Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk: Venemaale meeldib alustada sõda vastu hommikut, kõige magusamal uneajal Olukorra teeb keeruliseks tõsiasi, millele ütleb välja ka Kuusk: „Meil on raske Venemaast aru saada, eriti kui me otsime ratsionaalsust. Ühel liitlaste suursaadikute kogunemisel Kiievis ütles üks suursaadikutest, et ratsionaalsus siin Kiievis ja Moskvas on täiesti erinevad. On paras kunsttükk panna end teise rolli ja temast aru saada.“ Venemaa mängib jääväljakul hokit, aga lääneliitlastel on seljas iluuisutamistrikoo. Katsu siis konstruktiivset dialoogi pidada. Samas kutsuvad nii USA kui ka NATO Moskvat üles leevendama pingeid dialoogi ja diplomaatia abil.