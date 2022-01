Urmas Hännile | Tulevikust tõsiselt ja oletamisi: rong tuleb, Putin läheb 

Juba mõnda aega on aegruumis ühest kohast teise paiknemine ehk reisimine taunitav tegevus. Aga on’s inimene enne keeldudest hoolinud. Liiatigi on tabuline vili magus, ehkki karistus lubamatu pruukimise eest tuleb karmilt. Meenutagem vaid Eevat, kelle järeleandlikkus mao jutule lõpetas inimkonna idüllilise oleskelu Eedeni aias ja tõi nad lihtsurelikena kurjust täis maailma palehigis igapäevast leiba teenima, kuni neist sai jälle see, millest nad olid võetud.