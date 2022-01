OOTAME KEVADET?! Tallinlastel harja punaseks ajanud rattarajad on kulunud ja kohati läbimatud

VÄRV KADUMAS, HANGED EES: Paljud sügisel maha joonistatud rattateed on talvel muutunud sisuliselt kasutamiskõlbmatuks.

Enne kohalikke valimisi Tallinna tänavatele joonistatud punased rattarajad on vaid mõne kuuga muutunud võrdlemisi kurvaks vaatepildiks. Erkpunane värv – mis paljudel tallinlastel harja täpselt sama punaseks ajas – on asendunud suurte veelompide, lumehangede ning jääga. Rattaga rattateel sõitmisest võib vaid und näha. Enne kevadet pole ka oodata, et olukord kuidagi paremaks muutuks.