Priit Sibul | Soovitus teadusnõukojale: olge valitsuse suhtes valvsad 

Avaliku diskussiooni vähesus ja hiljuti tööd alustanud uue teadusnõukoja ühekülgne kommunikatsioon stiilis „piirangud kindlasti lõppevad – me ei tea millal, aga üks on kindel – see otsus tehakse“ näitab otsustajate suutmatust langetada olulisi otsuseid ja seda mitte üksnes meditsiinisüsteemi vastupidavusest lähtudes, vaid ühiskonna vaates tervikuna. Valitsus peab taastama põhiõigused ning lõpetama piirangud, millel puuduvad nii õiguslikud kui ka teaduslikud põhjendused.