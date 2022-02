Näe välja nooruslikum ja elujõulisem! Juuste siirdamine Rubenhairi kliinikus võib muuta su elu 

Juba üheksa aastat on Riias asuvas Rubenhairi kliinikus kirurg Andrejs Milčevskisi hoole all teostatud juuste siirdamist, aga ka kulmude, vuntside ja habeme korrigeerimist. Kokku on läbi viidud üle 2000 eduka lõikuse ning klientide hulka kuuluvad nii mehed kui naised. Kuna kirurg Andrejs Milčevskis kuulub USA-s baseeruvasse Rahvusvahelisse Juuste Siirdamise Assotsiatsiooni, on ta toonud ka Rubenhairi parimad siirdamise standardid, praktikad, meetodid ja vahendid. See tähendab, et Rubenhairis pakutakse samal tasemel teenust nagu näiteks New Yorgi, Londoni, Pariisi või Miami parimates kliinikutes.

Ajakirja Men’s Health korraldatud uuringust selgus, et ülekaal ja vuntsid muudavad mehe välimuse keskmiselt kaks aastat vanemaks. Halliks läinud juuksed jätavad aga seitse aastat vanema mulje. Kõige hullem on (pooleldi) kiilas pealagi – sel juhul tunduvad mehed lausa kaheksa aastat vanemad kui nad tegelikult on. Niisiis pole ka ime, et kinoekraanil säravad näitlejad pöörduvad tihti oma juukseprobleemidega spetsialistide poole – nad tahavad välja näha head ja nooruslikud.

Aga juuste kaotamine on paratamatus. Mõned inimesed ei pane seda peaaegu tähelegi, teiste jaoks on see väga murettekitav, eriti kui nii juhtub juba noores eas. Tavaliselt algab juuste välja kukkumine juuksepiiri eesmisest osast ja liigub järjest tahapoole.

Juuste siirdamine on suurepärane viis, kuidas taastada kaunid juuksed ja hea väljanägemine. Sel puhul on doonoralaks pea tagumine osa, kust juuksed eemaldatakse ja siirdatakse probleemsetele aladele. Kogu protseduur võtab aega 4 kuni 8 tundi. Siirdatud juuksed ei kuku välja, niisiis on tegu permanentse tulemusega. Nagu mainitud, Rubenhairi kliinikus kasutatakse viimaseid ja parimaid tehnoloogiaid, lisaks pakutakse oma tööle garantiid ning patsienti jälgitakse protseduuri järgselt. Juuste siirdamine nõuab vaid ühepäevast reisi Riiga ning kliinik pakub vajadusel ka majutust.

Pärast juuste siirdamist läheb taastumine kiirelt ning enamik inimesi saab naasta tööle kaks kuni kolm päeva pärast protseduuri.