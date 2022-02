6 nippi, kuidas saada tavalisest palju paremaks keevitajaks! 

4. Kannatlikkus – kui kohe välja ei tule, siis tuleb läbi mõelda, mis takistas ja uuesti proovida. Keeruliste ja komplekssete tööde puhul on mitte kiirustamine ja protseduuride jälgimine algusest peale väga oluline. Väikesed vead või tähelepanematused alguses kasvavad töö lõpuks enamasti nii suurteks, et tulemus kvalifitseerub praagiks. Mõnikord on heaks tulemuseks vaja ka väga ebamugav asend võtta, kui teisiti ei saa.

5. Keevitusprotsesside ja -võtete peensusteni tundmine nii teoreetiliselt kui praktiliselt – see võimaldab teha tööd nii, et saad ka päriselt aru, mis tegelikult toimub ning näha tervikut. Ainult nii on võimalik konkreetse toote kokkupanekul jõuda optimaalsete lahendusteni ja välja mõelda, kuidas ka keeruliste tööde puhul kõige efektiivsemalt, kiiremini ja kvaliteetsemalt lõpptulemuseni jõuda. Põhjalikud teadmised annavad võimaluse ka leidlikkusele, et näha raamidest väljapoole ja teha asju, mida enamus ei suuda.