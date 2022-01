Georg Malvius | Kutsuge proteesikunstnik - vaja on suuremat riista 

Nüüd on filminduse ametiühingutes juba tavaks saanud, et palgatakse intiimsusjuhid, kes on abiks kõigis stseenides, mis nõuavad teise inimese puudutamist - alustades seksuaalse pinge hetkedega ning lõpetades alastuse, simuleeritud seksi ja isegi perekondlike intiimsustega. See on inimene, kes peab arutama näitlejaga läbi kehalist lähedust nõudvate stseenide üksikasjad ja puudutuste liigid, mõistma tema muresid ja kandma hoolt, et näitleja tunneks end mugavalt.