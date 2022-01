Üha kasvav trend: oma hoovi paigaldatakse talveaed, sest siis saab õues olemist iga ilmaga nautida! 

Talveaed on nii-öelda klaasist maja, mille katus ja seinad on klaasist ning klaasseinad üldiselt kokku lükatavad ehk avatavad. Eestis populaarseimad on külmad talveaiad ehk ühekordsete klaasidega ning ühest küljest maja seina külge kinnitatavad ehitised. Niinimetatud külma talveaia saab paigaldada otse terrassile ja see annab suvele pikendust. „Iga talveaed on omanäoline kuna standardseid mõõte ja lahendusi pole, vaid teostame rätsepalahendusi vastavalt kliendi soovidele,“ sõnab Liiv.

Eesti heitlikus kliimas on imehea talveaeda omada. „Talveaial on ilusal päeval võimalik kõik seinad avada ja tekitada avatud terrass ning kehva ilmaga, sääskede või tuule korral seinad taas sulgeda. Talveaed on valdaval enamusel meie klientidest nende perede lemmikpaik, kus vabal ajal kokku saadakse ja aega veedetakse,“ osutab Liiv.

Talveaed sobib igasse hoovi, rõdule ja terrassile

Aeg-ajalt muretsevad inimesed, kas nende kodu juurde talveaed ikka sobib. Pole põhjust! „Kodude ja majade osas piiranguid sisuliselt ei ole ehk see sobib nii viilkatuste kui funkstiilis kandiliste majadega, nii uute kui vanadega. Väga palju on kiitust saanud meie üks projekt, kus vana suitsusauna külge on ehitatud klaas-alumiinium talveaed – uus modernne ja vana klassika on kenas koosluses,“ kõneleb Liiv. Talveaedu saab muuseas rajada ka rõdude ja katuseterrasside peale – kortermajade puhul on sellisel juhul muidugi vajalik ühistu nõusolek.

Enamjaolt valitakse maja välimusele sarnane talveaed. Asjatundja sõnul on populaarne mõõt 3x6 meetrit ning nüüdisajal on kõige trendikamad klaasist räästakastiga klaas-alumiinium talveaiad, millel on ka toonklaasid – näiteks pronks või hall. „Samuti tellitakse sisemiseks põrandaks 20 cm laiuseid bambuslaudu, mis on väga kenad, kauakestvad ning efektsed. Talveaia suuruse valikul tuleb kindlasti läbi mõelda, mis seal teha soovitakse – kas vaid einestada perega, teha lebonurk, lastele mängunurk-tuba või hoopis kõiki neid asju korraga.“