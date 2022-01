„VIIMASTEL PÄEVADEL OLEN LIHTSALT NUTNUD.“ Depressioonis neiu vajab psühhiaatri abi mitu korda rohkem, kui haigekassa selleks raha tilgutab  

KES AITAB? 21aastane Marion tunneb, et vajaks rohkem abi kui üks psühholoogi või psühhiaatri visiit kuus, kuid rahapuuduse tõttu ei saa ta tihedamini visiitidel käia.

21aastane neiu on sattunud omamoodi surnud ringi: ärevuse ja depressiooni tõttu puudub tal töövõime, väikse sissetuleku tõttu saab ta psühhiaatrile vaevalt kord kuus. „Mitte-haigekassa-aegu ei saa ma endale lubada, kuigi tunnen, et vajan seda abi,“ ütleb ta. Mis on lahendus?