Neli lihtsat ja üllatavat viisi laste immuunsuse tugevdamiseks! 

Eriti aktuaalseks muutub see küsimus just kevadtalvisel hooajal, mil immuunsüsteem annab märku nõrgenemisest. Inimese immuunsüsteem on keeruline masinavärk, mis koosneb kahest osast – kaasasündinud ja omandatud immuunsusest. Esimene neist on lapsel olemas juba sünnist alates, aga teine hakkab välja kujunema kokkupuutel bakterite või viirustega. Selle tagajärjel tekivad organismis antikehad. Kui laps peaks uuesti sama tüüpi pahalastega kokku puutuma, on tal antikehade näol juba immuunkaitse juba olemas. Kuna aga lapse organismil ei ole olnud aega ja võimalust neid piisavalt tekitada, siis ongi lapsed oluliselt vastuvõtlikumad erinevatele viirustele ja nakkustele.