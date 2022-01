Viimaste kuude elektri- ja gaasiarved on küllap kõiki sundinud oma kodukulusid üle vaatama ja arutlema säästuvõimaluste üle. Üheks ootamatuks võimaluseks võib osutuda süvenemine oma viimase tosina aasta jooksul võetud erinevate laenude tingimustesse. Juhul kui need on võetud täna turul saadavaist selgelt viletsamatel tingimustel, tasub nende refinantseerimine ette võtta juba lähiajal. Sellest saab nii kohest kergendust kuumakse vähenemisega kui pikas plaanis sõltuvalt konkreetsetest laenude suurusest sadu või isegi tuhandeid eurosid kokkuhoidu tulevastelt intressikuludelt.