Libeduse tõttu võib prügivedu edasi lükkuda 

Sellel nädalal on igal päeval tulnud teateid, et autod vajuvad väga halbade teeolude tõttu teelt välja või on libeduse tõttu kinni jäänud. „Ainuüksi kolmapäeva jooksul vajus 5 Ragn-Sells autot kraavi. Õnneks keegi autojuhtidest viga ei saanud ja tehnika pääses suuremate vigastusteta, kuid on selge, et ohutuse tagamiseks oleme sunnitud mõnes kohas teenuseid edasi lükkama, kuniks teedel olukord paraneb,“ ütles Ragn-Sellsi kommunikatsioonijuht Rainer Pesti.