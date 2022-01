SURMASUUST PÄÄSENUD ENDINE PIIRIVALVUR: „Hukkunud kolleegi ema kallistas mind ja ütles – „Pojake, hea, et ellu jäid!““ 

Praegu erasektoris töötav, kuid ligi 15 aastat korravalve- ja piirivalvestruktuurides riiki teeninud 44aastane Roman ütleb juhtunule tagasi vaadates, et ta on praegu elus vaid tänu kolleegile, kes riskis teda päästes enda eluga, ning selle tõttu, et ta oli aastaid taliujumisega tegelnud.