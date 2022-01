Elanikud arusaamatuses: Maardu linnapea palgatõus tekitas linnas vastaka reaktsiooni 

„Härra Arhipovi palga tõstmiseks valiti vale aeg,“ märkis Viktor (71) kolmapäeval Maardu kesklinna bussipeatuses. Mõni aeg tagasi tabas Viktorit müokardiinfarkt. Nüüd üritab ta end halbade uudiste eest kaitsta ehk loeb neid vähe. Uudist linnapea palgatõusust kuulis ta ajakirjanikult ja see tekitas Viktoris negatiivseid emotsioone. „See ei ole hea tegu lihtrahva suhtes. Ebamoraalne. Parem oleks neil seal küttetariifide tõusu küsimus lahendada. Ei lähe läbi ühestki väravast. Ma keelduks, kui oleksin praegu tema asemel. Ma ütleksin ei, kui meil on praegu nii palju inimesi, kes on allpool vaesuspiiri.“