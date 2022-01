Balti riikide elanikud tahavad maale kolida 

Paljud linnainimesed igatsevad looduse järele. Foto: Aldo Luud

Luminori panga uuringu kohaselt on umbes kolmandik Baltimaade linnaelanikest mõelnud linnast välja kolimisele. Eesti vastajate seast sooviks linnast eemal elada 38%, Lätis ja Leedus veidi vähem, kolme riigi keskmine jäi 35% kanti. Linnast välja ihkavatest eestlastest 32% tahaks elada Tallinna läheduses ja peaaegu teist sama palju maal. Võrreldes teiste Balti riikide elanikega on eestlaste jaoks tähtis ka mere lähedus, 19% linnast välja ihkajad tahaksid just mere äärde kolida.