Mart Soidro | Veerandfinaal kui pudelikael 

Kes öösel Eurospordi vahendusel mängu jälgis, peab tõdema, et alates teisest setist domineeris kohtumist 16 aastat noorem poolatar. Aga vanusest veel. Sel nädalal tekitas palju furoori 47-aastane Valmo Kriisa, kes korvpalli Eesti-Läti liigas Pärnu Sadama vastu müta-müta väljakule jooksis, 11 minutiga viis punkti viskas, neli söötu jagas ja kaks pallikaotust tegi. See anekdootlik seik näitab pigem meie ühisliiga ja kuulsusrikka minevikuga Tallinna Kalevi taset, mitte Kriisa supervormi. Kriisast on vanemaidki mehi, kes õhtuti kooli võimlates palli taga ajavad ja pärast duši all käimist kaks karastavat õlut joovad. Ka Heli Läätse kuulsas laulus „Tsirkus“ oli „meis kõigis kübeke klouni.“ Mäletate ikka? "Aastad mööduvad, tuuled pöörduvad, tsirkus alati jääb.“