Hellita oma näonahka ainult kõige paremate hooldustoodetega 

Kuidas siis nahka talvisel ajal õigesti hooldada?

Kauni näonaha saavutamiseks tasuks kasutada hommikuti Kräuterhofi päevakreemi hüalurooniga ning õhtul enne magama minemist sama seeria öökreemi. Rikkalikud pehme tekstuuriga kreemid annavad nahale niiskust ning aitavad tugevdada loomulikku kaitsekihti. Päevakreemi plussiks on ka tõik, et see imendub kiirelt ja aitab ühtlustada jumet.

Kuna silmade ümbrus on ekstraõrn ning vajab hooldamist, siis selle jaoks on hea valik Hyaluron+Phytocomplex silmakreem, mis aitab hoida loomulikku niiskustasakaalu ja vähendada kortsukesi. Kui oled eriti tubli, siis kindlasti kasutad ka Kräuterhofi hüalurooniga seerumit.

Aeg-ajalt on oluline oma nahka koorida ning selleks tarbeks on ideaalne Kräuterhofi koorija hüaluroonhappe ja suhkruga (Anne & Stiili ilulemmik 2021). See suhkrukoorija on sobiv nii kehale kui näole. Suhkrukristallid on kaetud hüaluroonhappe, kanepi- ja mandlivõi, E-vitamiini ning teiste hooldavate ainetega, mis jätavad naha pehmeks ja kauniks.

Iga paari kuu tagant võiks ette võtta ka 14-päevase iluampullide kuuri. Kräuterhofi iluampullid (Anne & Stiili ilulemmik 2017) on lõhnavabad ning niisutavad intensiivselt nahka, abistades seeläbi kortsude vastast võitlust. Toode on rikastatud mineraalidega, sealhulgas magneesiumiga, mis aitavad hoida nahas niiskust ja silendavad nahka. Märkimisväärne pluss on, et nahk ei jää pärast ampullide kasutamist kleepuv.