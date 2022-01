Keskerakond: alaealiste Covid-tõend tuleks kaotada esimesena

„Covid-tõendi kaotamist tuleks alustada alaealistest, et kõik lapsed saaksid vabalt ühiskonnaelus osaleda. Samuti on kujunenud olukorda arvestades mõistlik tühistada alaealiste karantiininõue, sest lapsed põevad viirust valdavalt kergemas vormis ja haiglaravi vajatakse üliharva. Isolatsioon on olulisel määral avaldanud mõju õpitulemustele ja vaimsele tervisele. Peame keskenduma nakatumise asemel haigestumisele ja võtma fookusesse eelkõige riskirühmad, et hoida ära raskete haigusvormide tekkimist. Oluline on tagada haiglaravi ja raviteenuste kättesaadavus,“ ütles Jaanus Karilaid.