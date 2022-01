Taanist saab esimene Euroopa Liidu riik, kus kaotatakse kõik koroonapiirangud 

Peaminister Mette Frederiksen (fotol) kuulutas, et koroonapiirangute aeg saab Taanis mõne päeva pärast läbi. Alates veebruarist kaob muuhulgas maskikandmise kohustus ning vaktsiinipass muutub siseriiklikult sisuliselt kasutuks.

Taani peaminister Mette Frederiksen teatas kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et riik on mõne päeva pärast kõikidest koroonapiirangutest prii. Kuigi nakatumisnumbrid on tõusuteel, kaovad Taanis kõrge vaktsineerituse tõttu piirangud juba 1. veebruarist. Naaberriik Rootsi kavatseb otsusega veel mõned nädalad oodata.