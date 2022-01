ÕL VIDEO JA GALERII | UUS ALGUS VÕI TRÖÖSTITU HÄÄBUMINE?! 45 aastat tegutsenud legendaarne hooldekodu sulges uksed. Kohalikud: „Igavam on! Loodetavasti läheb elu siin ikka edasi.“ 

Äsja uksed lõplikult sulgenud Sõmera erihooldekodu majades oleks elu justkui seisma jäänud. Majade ümber valitsev vaikus on sedavõrd kõrvulukustav, et siin töötanud inimestel on seda keeruline uskudagi. Aga midagi pole teha, uskuda tuleb: üks suur etapp on läbi ja hooldekodu siin enam uksi ei ava. „Vaata, vanuritel ongi nüüd see häda, et enam pole kedagi, kes oleks nõus väikese tasu või meelehea eest lund rookima. Lapsed on ju ka kõik laiali läinud. Kõike peab katsuma üksi teha, aga siis kukutakse luud-kondid katki,“ räägib Sõmeral elav Ellen, kes loodab, et kohale puhutakse elu jälle sisse.