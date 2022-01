Liina Kersna: ühe haigestunud lapse tõttu ei peaks terve klass jääma distantsõppele

Juurde on vaja 680 000 kiirtesti, et kuni koolivaheajani testida kogu kooliperet kaks korda nädalas. Koolidele saadakse juurde miljon testi senise raamlepingu kaudu, need peaks koolideni jõudma järgmise nädala algusest. Tarnetega alustatakse nendest koolidest, kus on kõige suurem mure.

Kersnale teeb muret, et lähikontaktsena käsitletakse kogu klassi. Kooli lähikontaktsetest 3-6% annavad positiivse testitulemuse. Seetõttu on väga paljud terved lapsed distantsõppel, lahendust otsitakse koos teadusnõukojaga.

Kõrghariduse rahastamise kohta ütles Kersna, et seda arutab valitsus pärastlõunal. Rektorid keelduvad allkirjastamast halduslepinguid, kui riik ei suuda tagada kõrgharidusele lisaraha. Rektorite ettepanek on, et järgmise nelja aasta jooksul peaks kõrgkoolide tegevustoetus tõusma 15% aastas. Nelja aasta peale kokku vajatakse 123,5 miljonit eurot lisaraha. Nõudmine on Kersna jaoks mõistetav, sest ülikoolid on sama raha eest teinud oluliselt rohkem kui varasemalt. Ülikoolides on olukord, kus enamus erialadel saavad õppejõud vähem palka kui magistrikraadiga lõpetanud. Halduslepingud tulevad ilmselt tingimuslikud: riigil on koolitamisootused ka ülikoolidele.

Tanel Kiik ütles, et alaealiste koroonatõendid pikendati 15 kuu peale. Valitsus arutab, milline saab olema Covid-tõendite kasutamise tava lastel ja üleüldiselt ühiskonnas.

Kiik kommenteeris, kas valitsus on piirangute ja tõendite osas tülis. Kiige sõnul on valitsuse tervis hea. Erinevatest kriisidest on ühiselt üle saadud. Tervisekriisi osas liigub Eesti lõppmängu suunas, kuna valdav osa elanikkonnast on end vaktsineerinud. See on Kiige sõnul igaühe panus piirangute lõpetamisse.

Toompeale kogunenud meeleavaldajate kohta, kes kandsid rinnas kuldseid kuusnurki, ütles Kiik, et tänasel holokaustiohvrite mälestuspäeval diskrediteeriti ohvreid. Inimesed ei tajuvat oma sõnade ja märkide kaalu.

Taavi Aas ütles, et raudteede investeeringukava sai kinnitatud. Eestisse on tulemas 10 uut rongi, esimesed kuus jõuavad Eestisse aastal 2024.