Maris Lauri | Lõpetame vaikimisest tulenevad seadusrikkumised! 

Me teame, et on ehitusplatse, kus ohutusnõudeid ei järgita, sest töödejuhataja ei viitsi asjaga tegeleda. Seda vähemalt seni, kuni ei juhtu õnnetust. Hange suunatakse „elegantselt“ oma sõbra firmale ja hanke hind on pole kõige odavam. Kõik see on võimalk, kuna töötaja ei tihka nõuda seadustest kinnipidamist või rikkumistest teada anda, kuna kardab töökiusu, aga ka palgatõusust või isegi tööst ilmajäämist.