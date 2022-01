Toomas Alatalu | Salaprotokoll 23.08.1939 ja projekt 17.12.2021 

Loetelu algas Balti riikidest ehk sulgudes täpsustatult Soomest, Eestist, Lätist, Leedust (selgituseks - 1930ndatel loeti ka Soomet Balti riigiks) ja siis mainiti Poolat. Järgnevalt oli juttu Bessaraabiast koos täpsustusega, et Nõukogude Liit on sellest huvitatud ja Saksamaa kinnitab, et tal pole selle koha vastu mingit poliitilist huvi. Mõistagi puudutas see küüniline lause Rumeeniat, mille ühte piirkonda, millest osa kuulub täna Moldovasse, kutsutakse Bessaraabiaks.