Politsei uurib Läänemaal papagoide tapmist  

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul sai politsei teate, et 27. detsembri öösel tungis 32-aastane mees Lääne-Nigula vallas tuttava korterisse. „Hiljem leiti korterist kaks surnud viirpapagoid ning politseil on meest alust kahtlustada nende tapmises,” ütles Palmits Õhtulehele. Juhtumi täpsemate asjaolude selgitamiseks on alustatud menetlust. Väidetavalt oli puuris olnud lindudel pead otsast kisutud.