Kaja Kallas tähistab esimest edukat aastat peaministrina: meil ei ole enam valitsuses inimesi, kes külvaksid vaenu ja lõhestaks ühiskonda 

„Aasta tagasi ametisse astudes ütlesin, et minu eelis mu eelkäija Jüri Ratase ees on, et mul on hea koalitsioonipartner. Võin seda ka täna korrata ja üle kinnitada, et nii see on. Loomulikult on meil paljudes küsimustes erinevad arusaamad ja ühisosa leidmine on mõnelgi juhul olnud intensiivne. Aga vaidlustes sünnib tõde ja sünnivad kompromissid, mis meid edasi viivad ja kõigi eestimaalaste elu paremaks muudavad. Ma luban, et me hoiame ja edendame Eesti riiki parimal võimalikul viisil.“