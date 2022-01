„MIND TA KÜLL TÜSSAMA EI HAKKA!“ Tarmukas vanaema tõmbas petturi haneks 

Kunagi töötas Jean 911 ehk Ameerika hädaabiliini dispetšerina. Ta on elus kõiksugu asju kuulnud. Nädal tagasi helistas talle keegi võõralt numbrilt. „Vanaema!“ hüüdis mehehääl teisel pool toru. Järgnes jutt sellest, kuidas lapselaps läks joomase peaga rooli, jäi politseile vahele ja vajab nüüd hädasti abi, et kautsjon välja maksta, muidu jääb poiss kartsa. Kurb lugu küll, ainult et Jeanil pole meessoost lapselast, kes oleks juba selles eas, et autoga sõita.