SAKSLASED PANDI TANKI?! Kas kaitseministeerium võis Ukrainale haubitsaid lubades juba teada, et Saksamaa paneb sellele veto?

LOOTUSETU GAMBIIT? Kaitseministeerium võis juba haubitsaid Ukrainasse saata lubades teada, et sinna need tegelikult ei jõua.

Praegu Eestis olevate haubitsate Ukrainasse saatmist lubades pani kaitseministeerium Saksamaa ja Soome piltlikult öeldes kahvlisse. Kuna haubitsad on pärit Saksamaalt ning Eestisse jõudnud Soome kaudu, on nende annetamiseks vaja mõlema riigi luba. Kaitseministeerium teadis tõenäoliselt juba ideed välja käies, et vähemalt Saksamaalt nad seda tõenäoliselt ei saa.