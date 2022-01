Juhtkiri | Lõpp distantsõppele! 

Kõik, kes on soovinud, on praeguseks ennast vaktsineerinud. Ka on Covid-19 oluliselt muutunud. Siiski näib hariduses jätkuvat igikestev eriolukord. Kui klassis leiab kinnitust koroonasse haigestumine, siis tuleb kõigepealt näpuga järge ajada, et aru saada, kuidas toimida. Aru tuleb saada, kes jääb koju, kellel piisab kiirtestist ja kes peaks tegema PCR-testi. Ühe õpetaja koroonasse haigestumine toob kaasa klassitäite kaupa segadust. Haridus- ja teadusministeeriumi küsitluse põhjal on praegu 40 protsenti koolidest kas osaliselt või täielikult distantsõppel. Samas on igasuguseid viirusi olnud enne koroonat ja tuleb kindlasti veel pärast seda. Haiged inimesed jäägu koju ja terved käigu koolis, tööl jne.

On selge, et enamikule õpilastele pidev distantsõpe ei sobi, kuigi on lapsi, kellele just see õppevorm on parem. Positiivseks võib lugeda, et lapsed on pisut iseseisvamad ja oskavad paremini arvuteid kasutada. Samas lapsed on lapsed, mitte väikesed täiskasvanud ja nende enesejuhtimise võime lihtsalt ei ole veel nii arenenud, et nad suudaksid pidevalt distantsõppel hakkama saada. Tihti on ka eduka distantsõppe taga lapsevanem, kes on õpetaja asemel tööjuhendites näpuga järge ajanud, seletanud ja koolitöid kontrollinud. Seetõttu on vanema enda töö kannatanud.