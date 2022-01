Muljetavaldav muutumine: lugeja avaldab oma salenemise saladuse – kuidas kaotada 32 kilogrammi! 

Stockholmi dieedi koostatud toitumiskava üllatas mind meeldivalt just sellega, et ei olnud vaja tundide kaupa süüa teha. Kõik retseptid on kiiresti valmistatavad, sealjuures on see rahaliselt palju soodsam kui ebatervisliku toidu söömine. Ei mingeid tundmatuid toiduaineid ning road ise on tõeline nauding!