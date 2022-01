VIDEO | UUS VÕIMALUS ELULE: Päite loomapark turgutab mürgistuse saanud metskitsi 

Päites asuv loomade varjupaik on nüüdseks kolm aastat turgutanud mürgistuse saanud metskitsi. Taastunud loomade osakaal ja nende hooldamise tase on seal vabariigi parim. „Kahjuks ei olnud see alati nii,“ märgib loomapargi perenaine Ksenia Klotškova. „Kui mürgistusega metskitsed meie juurde jõudsid, siis päris alguses ei jõudnud me kõiki neid ravida. Meil polnud teadmisi ja ka kohalikud arstid ei osanud meile vastata. Me lihtsalt ei saanud aru, mis loomadega toimub. Nii oli meil esimesel aastal mitu surma. Õppisime oma vigadest.“