KEELUVÖÖNDITE RÄGASTIK: kuidas saada selgust, kuhu ei tohi ehitada ja mis tuleb lammutada? 

AJURAGISTAMINE: Maa-ameti kaardilt (vasakul) ei ole võimalik välja lugeda, et Pühajärve ääres Sõjatamme maaüksusel on vähendatud ehituskeeluvööndit 50 meetrini veepiirist. Otepää valla üldplaneeringu kaardile (paremal) on vööndid kantud värviliste katkendjoontega, mis aga võivad uppuda mõne muu nähtuse alla.

Kas kohalike omavalitsuste otsusega nihutatud ehituskeeluvöönditest on olemas terviklik kaart kogu Eesti kohta? Ideaalis selge ja lihtne, nii et ka tavainimene saaks aru, kus need vööndid looduses asuvad? Võta näpust – seda lihtsalt pole! Kuidas on aga sellises segaduses üldse võimalik aru saada, milline paadikuur või luksusvilla on ehitatud keeluvööndisse ja tuleks maha lammutada?